Фестиваль мобильного кино состоялся в Костанае

В нем приняли участие жители со всего Казахстана. Из 200 работ в отборочный тур прошли только 40 — это 8 номинаций. Для участия в фестивале было несколько правил: фильмы обязательно должны были сняты на телефон, а продолжительность не более 5 минут. Сегодня жюри предстоит выбрать лучших в каждой номинации.

Тамара Алексеева со своим коллективом на церемонию награждения первого республиканского фестиваля мобильного кино приехала из Аулиекольского района. В апреле она услышала об этом конкурсе, и решила — надо участвовать обязательно. Сценарий и идея пришли не сразу, но благодаря коллективу, удалось сделать это быстро. Сегодня они одни из 6 номинантов на приз зрительских симпатий за фильм о репрессиях в Казахстане.

«Нам это очень близко, это наша история, мы хотим, чтобы о ней знали. Актеры были, коллектив наш и детей привлекали. Мы узнали о фестивале и решили попробовать принять участие»,- говорит участница фестиваля мобильного кино Тамара Алексеева.

Первый Республиканский фестиваль мобильного кино проходит сегодня в Костанае. Его участниками стали жители со всего Казахстана. Прием заявок начался 15 октября, а с 10 по 20 ноября начался отборочный тур. И эти десять дней, по словам организатора данного фестиваля, были самые тяжелые. Из 200 работ предстояло выбрать только 40.

«Огромная работа по просмотру именно, и отбору участников. У нас были регламенты, которые были выставлены специально для мобильного фестиваля. И фильмы, все, которые сейчас сняты, они сняты именно для нашего мобильного фестиваля. Ребята сами выделяли свое время, находили друзей кто им помогал, и так далее. Я бы сказал, что ребята сейчас почти со всех областей приехали сюда»,- говорит режиссер, организатор фестиваля мобильного кино Фархат Серкебаев.

Для участия в фестивале были некоторые правила, первое — это все авторы работ должны быть старше 16 лет, все фильмы должны быть сняты только с использованием мобильного телефона, продолжительность его от 2 до 5 минут. Сегодня жюри предстоит выбрать лучшие работы в 8 номинациях. А оценивать это предстоит компетентному жюри, в составе которого : вице президент «Казахфильма», известные казахстанские актеры Мурат Бисенбин и Тулепберген Байсакалов, а также блогер Айнур Нурсеитова.

«Фильмы все классные, хотелось бы больше конечно сделать. Но, по регламенту бы не получилось. Потому что это первый пилотный проект, и он у нас получился республиканским в прямом смысле этого слова. Хотя, изначально задумывалось это как Костанайская область и ребят из Костанайской области мотивировать. Но, все вот так»,-отметил Серкебаев.

Фархат Серкебаев рассказал, что сейчас он готовится к съемкам крупного социального проекта, и хочет пригласить к себе в команду кого-то из участников этого фестиваля. А вообще, для победителей подготовили подарки от спонсоров. Напрмер, для лучшей операторской работы — новый дрон. К слову, победителей определят сегодня вечером.

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