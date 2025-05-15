В Казахстане официально рекомендовали упростить поминальные мероприятия. С таким призывом выступили духовные лидеры страны на VI Республиканском форуме имамов, прошедшем в Астане. По словам Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, главная цель подобных встреч — не демонстрация достатка, а молитва и духовное утешение близких, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на almaty.tv.

На форуме был принят специальный документ, в котором подчеркивается: поминки не должны превращаться в гонку за пышностью. Меню рекомендуется ограничить шестью простыми блюдами — чаем, бауырсаками, мясом или пловом, сливочным маслом, тарой или талканом, а также конфетами и сахаром. Кроме того, установлены временные рамки — не более полутора часов.

Важно: брать кредит на организацию поминок недопустимо. Однако, как подчеркивают в Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК), все советы носят рекомендательный характер и не являются обязательными.

«Такие мероприятия не должны становиться бременем для семьи. Они должны приносить сауап — духовную благодать душе усопшего и утешение для его близких», — отметил Верховный муфтий.

Перед принятием документа ДУМК провело консультации со всеми регионами, чтобы учесть местные обычаи и традиции. В форуме приняли участие около тысячи имамов в офлайн- и онлайн-формате.

Также обсуждалась концепция «Семейные ценности на казахской земле». Представители духовенства выразили обеспокоенность тем, что молодёжь порой растёт без должного нравственного и религиозного воспитания.

«Если мы сможем донести до молодёжи правильные семейные ценности, основанные на традициях и шариате, это поможет сократить количество разводов и случаев, когда родители или дети страдают от равнодушия друг к другу», — подчеркнул Нурлан Кайырбеков, заведующий отделом религиозной экспертизы ДУМК.

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