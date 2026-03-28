Час Земли 2026: Казахстан на час погасит свет ради экологии

28 марта Казахстан вновь присоединится к международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 по местному времени по всей стране на один час будет отключено освещение.

В этом году основной темой акции стало развитие экотуризма в Казахстане, сообщает BAQ.KZ.

«Час Земли» — это ежегодная глобальная инициатива, проводимая под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В рамках акции жителей призывают выключить свет и бытовые электроприборы, чтобы выразить поддержку идее бережного отношения к природным ресурсам. Одновременно в разных странах гаснет подсветка известных зданий и архитектурных объектов.

Акция считается самой массовой экологической инициативой в мире: ежегодно в ней участвуют более 2 млрд человек из 180 стран и свыше 7 тысяч городов. В 2026 году она пройдет в 19-й раз в мире и в 17-й — в Казахстане.

По традиции, на время акции в стране символически отключат подсветку ряда знаковых объектов. В их числе:

• монумент «Байтерек»

• «Астана Опера»

• мечеть Әзірет Сұлтан

• Дворец Независимости

• стадион «Астана Арена»

• ледовый дворец «Алау»

• гостиница «Казахстан»

• КазНУ имени аль-Фараби и другие

Главная цель акции — привлечь внимание к вопросам экологии и напомнить о важности ответственного отношения к окружающей среде.

Принять участие может каждый: достаточно 28 марта в 20:30 выключить свет и электроприборы всего на один час.

