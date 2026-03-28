Час Земли 2026: Казахстан на час погасит свет ради экологии

28 марта Казахстан вновь присоединится к международной экологической акции «Час Земли». С 20:30 до 21:30 по местному времени по всей стране на один час будет отключено освещение.
В этом году основной темой акции стало развитие экотуризма в Казахстане, сообщает BAQ.KZ.
«Час Земли» — это ежегодная глобальная инициатива, проводимая под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF). В рамках акции жителей призывают выключить свет и бытовые электроприборы, чтобы выразить поддержку идее бережного отношения к природным ресурсам. Одновременно в разных странах гаснет подсветка известных зданий и архитектурных объектов.
Акция считается самой массовой экологической инициативой в мире: ежегодно в ней участвуют более 2 млрд человек из 180 стран и свыше 7 тысяч городов. В 2026 году она пройдет в 19-й раз в мире и в 17-й — в Казахстане.
По традиции, на время акции в стране символически отключат подсветку ряда знаковых объектов. В их числе:
• монумент «Байтерек»
• «Астана Опера»
• мечеть Әзірет Сұлтан
• Дворец Независимости
• стадион «Астана Арена»
• ледовый дворец «Алау»
• гостиница «Казахстан»
• КазНУ имени аль-Фараби и другие
Главная цель акции — привлечь внимание к вопросам экологии и напомнить о важности ответственного отношения к окружающей среде.
Принять участие может каждый: достаточно 28 марта в 20:30 выключить свет и электроприборы всего на один час.
