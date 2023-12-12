Часть автобусов не вышли на линию. Сократить рабочий день рекомендует акимат Костаная

Уважаемые костанайцы!

Из-за низкой температуры воздуха и замерзания зимнего дизельного топлива, часть автобусов не вышло на маршруты.

В связи с этим, 12 декабря движение общественного транспорта также будет ограничиваться — последний выезд автобусов с конечных остановок будет осуществляться в 21:00 часов.

Вместе с тем, учитывая неблагоприятные погодные условия, акимат города Костанай рекомендует государственным органам, учреждениям образования, субъектам предпринимательства и другим организациям рассмотреть возможность сокращения рабочего дня.

Уважаемые горожане, в целях безопасности просим вас максимально ограничить нахождение на улице и воздержаться от лишних выездов.

В обычном режиме будут работать службы жизнеобеспечения города: полиция — 102, пожарные — 101, скорая медицинская помощь — 103 и коммунальные предприятия – 109 (Айкөмек).

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