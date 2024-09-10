Часть болезней намерены исключить из бесплатного объёма и лечить через ОСМС

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, как будет формироваться единый пакет медпомощи, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что система медстрахования в Казахстане не перешла еще на истинную страховую модель и остается бюджетно-страховой, то есть смешанной.

«Сегодня нам необходимо разграничить заболевания, которые находятся в гарантированном пакете и в пакете страховом. Потому что сегодня мы наблюдаем перетоки. Для населения, в том числе застрахованного, система страхования является все еще не такой привлекательной, какой она должна быть», – заявила Акмарал Альназарова.

По ее словам, пакет, который предусматривает обслуживание скорой медпомощью, санитарной авиацией, лечение по шести основным социально значимым заболеваниям, вопросы реабилитации социально- значимых заболеваний, их амбулаторное и лекарственное обеспечение, останется в гарантированном пакете.

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