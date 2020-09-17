Часть чеков, которые выдаются в Костанае, не соответствует нужным параметрам

Самое серьезное нарушение — отсутствие указания оператора фискальных данных. Как отмечают специалисты, если данные с контрольно-кассовой машины не имеют онлайн-передачу данных — это возможное сокрытие доходов со стороны бизнеса

В этом году все субъекты бизнеса должны окончательно перейти на работу ККМ с онлайн-функцией передачи данных. С 2020 года их должны установить все, кто работает по наличному расчету. Исключение составляют только те предприниматели, которые работают вне зоны покрытия интернета. Онлайн передача данных с 2020 года обязательна — это позволяет налоговикам контролировать работу субъектов бизнеса.



«Когда выбивается чек, он автоматически уходит в оператор фискальных данных, на сегодняшний день это Казактелеком, потом поступает в наш комитет, где это все выгружается и определенно у нас не доступна для всех. Пересылают далее, а у нас идет сверка -проверка, передают нам сведения «,- говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Вообще чек должен содержать следующую информацию: и это не только номера ККМ, налогоплательщика, чека, дату и время совершения покупки товаров, но и цену товара за каждую единицу и обязательно наименование оператора фискальных данных. В общем — 15 пукнтов. В управлении доходов Костаная заметили, что соблюдают эти пункты не все. Все больше людей к ним стали обращаться с жалобами, что чеки, выданные им в магазинах, не соответствуют нужным параметрам.



«Я не скажу что у нас у всех, но у большинства предпринимателей неправильный состав чека. В правильном наименование, БИН, каждый товар расписан. Многие выдают товарный чек он просто описывает, какой товар приобретен, но это вообще не подтверждение дохода»,- сказала Жанна Турганова.

В управлении государственных доходов Костаная подчеркивают, что выдача таких чеков, без указания оператора фискальных данных — нарушение. Люди не могут внести данные чеков в специальные приложения, так как официально в базах налоговиков они не числятся. Так что в случае выявления подобных фактов, костанайцы могут обратиться в управление госдоходов с жалобой.

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