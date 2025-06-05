В случае отзыва лицензии у казахстанского банка вкладчики могут рассчитывать на возврат своих денег, но только если они держали средства в защищенных депозитах. Как напомнили в КФГД, защита распространяется не на все типы сбережений, пишет digitalbusiness.kz

Что под защитой

Большинство стандартных вкладов физических лиц, включая депозиты индивидуальных предпринимателей, находятся под защитой КФГД. Максимальный размер возмещения зависит от типа вклада. Например, по сберегательным — до 20 млн тенге. Однако есть исключения, при которых вкладчики могут остаться без возмещения.

Эти сбережения не защищены

Депозиты в исламских банках

Не защищены КФГД — не входят в систему обязательного гарантирования депозитов. Риски по таким вкладам вкладчики несут полностью самостоятельно.

Металлические счета (золото, серебро и пр.)

Не покрываются гарантией КФГД. В случае отзыва лицензии у банка, средства на этих счетах считаются незащищенными. Вкладчики попадают в 8-ю очередь кредиторов — шансов на возврат денег мало, но если у банка будут средства — деньги вернут.

Банковские депозитные сертификаты

Являются ценными бумагами, а не вкладами — поэтому не подпадают под страхование. При банкротстве их держатели также становятся 8-й очередью кредиторов. Средства возвращаются только при наличии активов у ликвидируемого банка.

Сбережения сверх лимита гарантии

Максимальные гарантируемые суммы КФГД ограничены: до 20 млн тенге по сберегательным, до 10 млн — по остальным в тенге, до 5 млн — в валюте. Все, что сверх лимита, не выплачивается фондом, а включается в 4-ю очередь кредиторов. Деньги вернут только если у банка остались активы после расчетов с предыдущими очередями. Деньги лучше держать в разных банках.

Что с ячейками и сейфами?

Средства и ценности, хранящиеся в банковских ячейках и сейфах, не подпадают под гарантию КФГД, но имущество клиентов остается неприкосновенным, даже если банк лишился лицензии. Возврат обеспечивает временная администрация

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