Последние несколько лет в Костанае активно ведется строительство арендных домов, жилья, предназначенного для нуждающихся, есть объекты частной застройки, да и в целом появляются новые микрорайоны.

Однако, ныне существующий генеральный план города уже устарел. Последний раз его корректировали в 2020 году. И, плюс к этому, характеристики плана детальной планировки областного центра с ним не сходятся.

«К сожалению, у нас сегодня ПДП с генпланом не сходятся. Поэтому было принято решение на уровне республики, там нам было рекомендовано, чтобы мы сейчас скорректировали генплан. Мы его будем корректировать и соответственно будем делать за счет государства, за счет бюджета будем разрабатывать проекты детальной планировки. Нам надо понимать. Понятно, что там «Юбилейный-2″ у нас, но этого мало. Надо понимать, если будем расти, то где мы, за счет чего. Это мы должны понимать, в этом году должны определяться, определиться стратегически и потом уже работать. Завтра генплан когда будет, мы должны соответственно учитывать все это. Оттуда будут квартиры. Мы не можем потом точечной застройкой заходить, мы же не будем. В городе, понятно, разработали три ПДП, это частники могут выкупать, где люди живут частный сектор и строить, но наше мнение, надо строить новые микрорайоны. Чтобы строить микрорайоны, мы должны дать туда все мощности. У нас проблемы с электричеством, будут вопросы с теплом, с газом и тд. Мы должны все это рассчитать. И в новых точках роста давать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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