Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 4 марта 2026 года приняли в работу законопроект, направленный на создание правовой базы для развития частной детективной деятельности в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Речь идет о проекте закона «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам частной детективной деятельности», а также сопутствующих поправках.
Как сообщила депутат Мажилиса Снежанна Имашева, документ предусматривает расширение возможностей граждан по защите своих прав и законных интересов.
По ее словам, законопроект формирует правовые основы для деятельности частных детективов в стране. В нем предлагается закрепить ключевые понятия, а также определить принципы, задачи и порядок осуществления частной детективной деятельности.
