Частные клиники будут размещать в своих стационарах пациентов с COVID-19

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Отвечая на вопросы граждан, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом задействовано более 46 тысяч медицинских работников, также задействованы врачи-интерны, старшекурсники медицинских ВУЗов, которые работают на уровне инфекционных и провизорных стационаров и помогают в поликлиниках участковым врачам, сообщается на сайте ortcom.kz
По словам вице-министра, официальных обращений к международным организациям не было, но врачи соседних государств охотно помогают Казахстану в противодействии COVID-19.
«В настоящее время частные медицинские клиники, имеющие койко-места и реанимационные отделения, готовы оказывать помощь, предоставляя свои ресурсы для размещения в стационарах пациентов с COVID-19», — отметила Гиният.
COVID-2019 в Казахстане
49683 - зарегистрированно
16298 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1161 - в Костанайской области