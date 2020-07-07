Частные клиники будут размещать в своих стационарах пациентов с COVID-19

Отвечая на вопросы граждан, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом задействовано более 46 тысяч медицинских работников, также задействованы врачи-интерны, старшекурсники медицинских ВУЗов, которые работают на уровне инфекционных и провизорных стационаров и помогают в поликлиниках участковым врачам, сообщается на сайте ortcom.kz

По словам вице-министра, официальных обращений к международным организациям не было, но врачи соседних государств охотно помогают Казахстану в противодействии COVID-19.

«В настоящее время частные медицинские клиники, имеющие койко-места и реанимационные отделения, готовы оказывать помощь, предоставляя свои ресурсы для размещения в стационарах пациентов с COVID-19», — отметила Гиният.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.