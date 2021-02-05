Частные творческие школы и другие организации допобразования Костанайской области могут получить господдержку

В управлении образования региона подчеркнули, что сейчас разрабатываются правила по размещению в них государственного заказа, то есть бюджет готов оплачивать частникам обучение в них детей. Причем полную стоимость.

В управлении образования Костанайской области сейчас ведут подготовку к анонсированному Министерством образования размещению государственного заказа в частных организациях дополнительного образования. Правил пока нет, отмечают в ведомстве, но их разработка сейчас идет полным ходом. По словам заместителя руководителя управления образования области Айман Ибраевой, частные организации области весьма заинтересованы в размещении госзаказа. Звонят, интересуются. Да и само управление провело опрос среди учащихся школ, собрали данные, кто и где дополнительно обучается. В ведомстве рекомендуют тем бизнесменам, которые хотят принять участие в новой программе, обращаться за консультацией в управлении. Претендовать на бюджетные деньги смогут все, кто имеет документы на работу с детьми.

«Занятость детей много значит. Он может развивать потенциал, ведь дети которые занимаются в организациях дополнительного образования, становятся для них делом в жизни, чем заниматься будут и ищут себя. В приоритете, все что касается развития, вокал, танцы, экологические, спорт тоже будет, но уже управление спорта. Языки — это обучение — это развивающая программа, на стадии обсуждения

Если правила размещения госзаказ примут в феврале, то затем желающие предприниматели смогут принять участие в тендере, и в последней, 4 четверти, они получат финансирование, а родители смогут существенно сэкономить свои деньги, ведь оплачивать государство намерено полную стоимость обучения ребенка в том частном учреждении дополнительного образования, которое станет победителем в итоге.

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