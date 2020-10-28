Частный дом загорелся в Костанае

28 октября в 09:51 часов на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что на территории дачного общества Юбилейный горит частный дом №292.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, жертв и пострадавших нет. Площадь пожара составила 110 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы пожарной техники и 20 человек личного состава.

ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.

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