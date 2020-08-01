Частный жилой дом горел в Рудном

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 31 июля в городе Рудный по улице Володарской, 134 горел жилой частный дом.

​В результате пожара пострадала крыша дома (кровля), крыша пристройки к дому, мансарда частично, стены и потолки дома. Площадь пожара составила 180 м².

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​Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электро — проводов. Пожар локализован в 21:08 часов, ликвидирован в 21:23 часов. Жертв и пострадавших нет.





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