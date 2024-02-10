Частным детским садам в Костанае продлили аренду помещений в школах

Почти во всех школах областного центра сейчас дефицит ученических мест. Сын Натальи Сейтбаталовой учится в третьем «Е» классе 16-ой школы. В школе вместо 900-сот детей учится 1700.

Свободных помещений для детей просто нет. В классе у сына Натальи 32 ученика.

«Для нас, для родителей, проблема такая, что что у нас очень полные классы, учителям тяжело донести данную программу. Программа очень тяжелая. Детям тяжело воспринимать всю информацию. Нам приходится дома дорабатывать, репетиторов нанимать, считаю, что учителям очень сложно, потому что классы заполнены, мест не хватает», — говорит Наталья Сейтбаталова.

Чтобы уменьшить этот дефицит, управление образование решилось убрать из зданий учебных заведений частные мини-центры. Такой есть и при 16-ой школе. Они появились в Костанае в 2013 году в рамках государственно-частного партнерства. Их тогда было 15. Сейчас речь идет о 9-ти. Как поясняют в костанайском отделе образования, договор имущественного найма с предпринимателями в 2019-ом продлили еще на пять лет. Он истекает в феврале. Продлевать его были не намерены еще вначале недели, но отсрочку все же дали до 10 июня. Правда, не всем. К примеру, речь идёт о детском саде при 9 школе, который в связи с ремонтом распределил своих детей в другие детсады при школах.

«По закону они должны были нам направить уведомления, в какой сад они будут определять, есть правила размещение госзаказа, они обязаны сообщить нам, но это не было. Они находятся в двух их садах, но это как бы незаконное нахождение этих детей. Здесь мы вынуждены, конечно, расторгнут договор это по закону», — говорит руководитель отдела образования акимата Костаная Гульсим Уразбаева.

Садик при школе номер 18 при этом уже нашел для себя новое помещение, они уже переезжают, отмечают в отделе образования. Другие же только ищут. К примеру, Салтанат Исмагулова. Под ее началом три детсада при школах — это в 10-ой, 15-ой и 4 -ой. В них обучается 250 малышей и работает 50 человек персонала. Она говорит, что пока найти подходящие помещения не может, то далеко не в тех районах, которые нужны, либо арендная плата очень высокая.

«Состояние растерянности, конечно, же есть. и сейчас я не знаю как быть дальше, либо вообще все это закрывать, потому что опять же если найду помещение, но с дорогой арендой потом встанет вопрос оплачивать аренду, либо оплачивать зарплату достойную педагогам, а у нас родители как раз-таки идут на воспитателей», — говорит учредитель частных детских садов Салтанат Исмагулова.

При этом родители в этих детских садах тоже замерли в ожидании. У Гульнары Марзагуловой в этот детский сад ходит уже 4

«Конечно, я переживая думаю, 50 на 50, и искать надо, и сейчас не найдешь более рядышком здесь, и ребенку чтобы удобно было, и адаптация, чтобы проходила, и место было. Так обзванивать, если скажут, то, конечно, будем очень переживать за это, это же в первую очередь касается детей», — говорит Гульнара Мурзагулова.

Родители обеспокоены не зря. В этих 9 детсадах при школах сейчас обучается почти 600 детей. Свободных мест в садиках — чуть больше 400-сот. Больше всего их в районе КСК — 172 места, затем в районе ЖД/вокзала — 102, в КЖБИ — лишь 19, а в микрорайоне Аэропорт всего одно. В северо-западном нет ни одного. В отделе образования отметили, что решать проблему будут увеличением подушевого финансирования для частных детских садов, которые готовы будут взять к себе новых воспитанников.

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