Частые отключения электричества в Костанае. Что сказал аким областного центра?

В Костанае в последнее время стали часто происходить отключения электроэнергии. Город из-за этого оставался и без холодной воды. На прошлой недели они тоже были. Жители города в недоумении обсуждали это в социальных сетях.

Почему это происходит? Вопрос журналисты задали акиму Костаная Марату Жундубаеву.

«Это транзитные сети. Это МРЭТ, если не ошибаюсь. Это республика. К нам не относится. У нас все нормально. У них идут сбои. Не могу сказать с чем связано, надо у них узнать. Второй момент, что «Кунай» будет под нагрузкой». Поэтому мы ПДП предусмотрели, строим подстанцию. Именно под подстанцию попадает под снос 12 домов в районе «Наримановского рынка». Сейчас с «Батыса» (Прим.-подстанция) перекидывают сети, этим занимается областное управление энергетики. Но мы участвуем, потому что нам это необходимо. Мы сегодня вместе с ними толкаем их проект. Даём им согласование. Но это прерогатива не города. Если от города зависело, мы бы уже вовсю работали бы. Здесь мы им помогаем и торопим их. Потому что город строится», — отметил глава города.