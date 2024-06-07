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Чего ждать на выходные, сообщили синоптики

Фотография для новости Чего ждать на выходные, сообщили синоптики

pixabay.com

Прогноз погоды на ближайшие три дня озвучили синоптики Казгидромета. 

В ближайшие дни на большей части Казахстана, под влиянием циклона из районов Москвы, сохранится неустойчивый характер погоды, во многих регионах пройдут кратковременные дожди; на северо-западе и севере страны временами сильные дожди, прогремят грозы, усилится ветер, днем возможен град.

При этом на Казахстан продолжит поступать очень теплый воздух из Средиземноморья, и в результате столбики термометров в большинстве областей повысятся до 27-35 градусов, а на юге до 35-42 градусов.

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