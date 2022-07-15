Чего ждать от циклона? Прогноз погоды на 16-18 июля

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики Казгидромета.
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На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон – пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.
Отрог Северо-Западного антициклона, в выходные дни, обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури.
Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30+40°С, на северо-западе +25+40°С, на юго-западе +36+45°С, на юге +33+42°С, на юго-востоке +20+35°С, понижение на севере от +24+33°С до +20+30°С, в центре от +27+38°С до +23+33°С, на востоке от +21+33°С до +16+28°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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