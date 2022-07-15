Чего ждать от циклона? Прогноз погоды на 16-18 июля

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики Казгидромета.

На погоду большинства регионов Казахстана будет оказывать свое влияние Южный циклон – пройдут дожди, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Отрог Северо-Западного антициклона, в выходные дни, обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге страны ожидаются пыльные бури.

Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30+40°С, на северо-западе +25+40°С, на юго-западе +36+45°С, на юге +33+42°С, на юго-востоке +20+35°С, понижение на севере от +24+33°С до +20+30°С, в центре от +27+38°С до +23+33°С, на востоке от +21+33°С до +16+28°С.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.