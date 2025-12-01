В декабре на большей части Казахстана ожидается температурный фон вблизи климатической нормы. На западе будет теплее нормы на 1–2°С, а на северо-востоке и востоке — ниже нормы примерно на 1°С.

Первая декада: неустойчивая погода и осадки

На западе, севере, востоке и в центре — осадки, преимущественно снег .

— осадки, преимущественно . На юго-западе и в южной половине — дождь и снег .

— . В горных и предгорных районах востока и юго-востока возможен сильный снег .

возможен . По республике местами: метель, гололёд, туман.

Температура в начале декабря (днём)

Запад и область Ұлытау: 0…+8°С

0…+8°С Север и центр: −3…+2°С

−3…+2°С Восток: 0…−8°С

0…−8°С Южная половина: +5…+13°С

Похолодание к концу первой декады

Северо-западный антициклон с притоком арктического воздуха понизит температуру почти на всей территории:

Запад: ночью −5…−10°С, днём −3…−8°С

ночью −5…−10°С, днём −3…−8°С Север, восток, центр: ночью −10…−18°С (на востоке местами до −23°С ), днём −5…−13°С

ночью −10…−18°С (на востоке местами до ), днём −5…−13°С Юг, юго-восток: ночью −5…+2°С, днём +3…+10°С

Вторая и третья декады: качели температур

Север и восток (в целом): ночью −15…−20°С до −5…−10°С; днём от −3…+2°С до −5…−10°С.

На востоке в отдельные дни: ночью до −25…−35°С , днём до −15…−20°С .

ночью −15…−20°С до −5…−10°С; днём от −3…+2°С до −5…−10°С. На востоке в отдельные дни: , днём до . Запад и южная половина: ночью 0…−5°С до −7…−12°С; днём преимущественно 0…+8°С.

Что ожидать в течение месяца

Погода будет переменчивой: снегопады будут чередоваться с ясными морозными днями , местами — порывистый ветер, метели, туман и гололёд. Для декабря такие условия типичны, поэтому водителям и пешеходам стоит учитывать скользкие дороги и сниженную видимость.

