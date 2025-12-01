В декабре на большей части Казахстана ожидается температурный фон вблизи климатической нормы. На западе будет теплее нормы на 1–2°С, а на северо-востоке и востоке — ниже нормы примерно на 1°С.
Первая декада: неустойчивая погода и осадки
- На западе, севере, востоке и в центре — осадки, преимущественно снег.
- На юго-западе и в южной половине — дождь и снег.
- В горных и предгорных районах востока и юго-востока возможен сильный снег.
- По республике местами: метель, гололёд, туман.
Температура в начале декабря (днём)
- Запад и область Ұлытау: 0…+8°С
- Север и центр: −3…+2°С
- Восток: 0…−8°С
- Южная половина: +5…+13°С
Похолодание к концу первой декады
Северо-западный антициклон с притоком арктического воздуха понизит температуру почти на всей территории:
- Запад: ночью −5…−10°С, днём −3…−8°С
- Север, восток, центр: ночью −10…−18°С (на востоке местами до −23°С), днём −5…−13°С
- Юг, юго-восток: ночью −5…+2°С, днём +3…+10°С
Вторая и третья декады: качели температур
- Север и восток (в целом): ночью −15…−20°С до −5…−10°С; днём от −3…+2°С до −5…−10°С.
На востоке в отдельные дни: ночью до −25…−35°С, днём до −15…−20°С.
- Запад и южная половина: ночью 0…−5°С до −7…−12°С; днём преимущественно 0…+8°С.
Что ожидать в течение месяца
Погода будет переменчивой: снегопады будут чередоваться с ясными морозными днями , местами — порывистый ветер, метели, туман и гололёд. Для декабря такие условия типичны, поэтому водителям и пешеходам стоит учитывать скользкие дороги и сниженную видимость.
