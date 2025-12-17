Обширный циклон продолжает оказывать влияние на большую часть территории Республики Казахстан. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни сохранятся неблагоприятные погодные условия, а 18 декабря местами ожидаются сильные осадки.

На севере, в центре и на востоке страны сохранится снег и метель, на юге и юго-востоке прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах — метель. В ночные и утренние часы в южных и юго-восточных регионах возможен туман. По республике сохранится порывистый ветер 15–20 м/с, местами его скорость будет усиливаться до 23–28 м/с.

Температурный фон также претерпит изменения.

На западе: ночью потеплеет от минус 3–18 до минус 0–5 градусов, днём ожидается от 5 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На северо-западе: ночью температура поднимется с минус 7–23 до минус 0–15, днём — от минус 3–15 до минус 0–5 градусов.

В северных и центральных регионах: ночью потепление с минус 15–23 до минус 5–15, днём воздух будет охлаждаться от минус 10–18 до минус 3–8.

На востоке: ночью потепление с минус 12–28 до минус 7–20, днём — от минус 7–18 до минус 5–15.

На юге: ночью температура повысится с минус 3–20 до минус 3–12, днём ожидается 0–8 градусов мороза.

На юго-востоке: и днём, и ночью прогнозируется в основном от 0 до 5 градусов мороза, в горных районах — до 8–13 градусов ниже нуля.

Жителям и гостям страны рекомендуют учитывать ухудшение погоды при планировании поездок, соблюдать скоростной режим, дистанцию и меры предосторожности на дорогах, а также быть осторожнее при гололёде и сильном ветре.

Невыплаченные зарплаты на «Қазақ тұлпары»: люди остались без денег Нынешние и бывшие сотрудники товарищества по разведению костанайской породы лошадей «Қазақ тұлпары» заявляют о многомесячной...

Подход к определению национальности ребенка изменят в РК Конституционный суд Республики Казахстан признал противоречащей Конституции норму, регулирующую порядок определения национальности ребенка. Речь идет...

"Умные" счётчики вместо старых: как новые правила изменят оплату за воду В рамках изменений в правила выбора и монтажа приборов учёта воды приоритет теперь отдается счётчикам...