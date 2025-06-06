На 3 июня 2025 года цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 8,3% в...
На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем на юге области сильный дождь, град.
Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 11-16, на юге области 19, днем 22-27, на востоке области 19 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.
Прогноз погоды по Казахстану на 7-9 июня 2025 года. Погоду большей части территории республики будет...
В Сандыктауском районе Акмолинской области расследуют дело по факту мошенничества, сообщает Polisia.kz. 61-летняя жительница обратилась...
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