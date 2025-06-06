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Чего ждать от погоды костанайцам 7 июня

— Сегодня, 20:21
Изображение для новости: Чего ждать от погоды костанайцам 7 июня

pixabay.com

На западе, востоке, юге Костанайской области ожидается дождь, гроза, днем на юге области сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный 9-14, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16, на юге области 19, днем 22-27, на востоке области 19 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-15, днем 23-25 тепла.



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