Чего ждать от погоды жителям Костанайской области, рассказали синоптики

Прохождение холодного атмосферного фронта прогнозируют к концу недели на большей территории Костанайской области, который принесет дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом рассказали в костанайском филиале Казгидромет, отметили и то, что во второй декаде сентября возможно будет и бабье лето.

Наступила осень, а вместе с ней и понижение температуры. На большей части территории Казахстана, по многолетним данным, заморозки могут наблюдаться уже в первой половине сентября, в южных областях только в конце месяца. Ну а в Костанае температура со знаком минус на поверхности почвы уже была замечена еще 30 августа.

«Прогнозируется температура в среднем на месяц 10-14 градусов, а вообще норма по области 10 — 15,7 градусов, по Костанаю 12,5 градусов. Температура выше нормы на один градус ожидается на большей части территории области и по северу около нормы ожидается»,- говорит начальник отдела метеопрогнозов филиала РГП Казгидромет по Костанайской области Татьяна Шибаршина.

Согласно консультативному прогнозу ожидаются и осадки около нормы, по области это 11-37 мм, а в Костанае 25мм. Рассказала Татьяна Шибаршина и о прогнозе на ближайшие дни. Завтра еще будет сохраняться тепло, ночью 10-15 градусов, днем 25-30, а на выходных погода изменится.

«Уже к выходным дням, 3-4 сентября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он нам принесет осадки, дожди это в основном по западу будут дожди, местами грозы, порывистый ветер 15-20м/с, ну и температурный фронт будет понижаться ночью до 5-10, на юге 18, днем 20-25 на юге 28 градусов»,- отмечает Шибаршина.

Ну а следующая волна холода ожидается в начале второй декады, тогда уже температуры будут пониже, а по северу даже с заморозками до -3. В середине декады температура будет колебаться ночью 10-15 градусов тепла, а днем 22- 27 градусов. Ответила Татьяна Шибаршина на вопрос, ждать ли бабьего лета.

«Бабье лето — это что у нас? Это длительный период с теплой и сухой погодой, ну как видим по нашему прогнозу на сентябрь особого такого не ожидается, ну может быть серидина второй декады, буднт короткое бабье лето, 2-3 дня может быть»,- говоит Татьяна Шибаршина

В третью декадау, согласно прогнозу, ожидаются осадки в виде дождя. Но в казгидромете отмечают, что консультативный прогноз на месяц может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации.

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