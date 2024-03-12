Чего ждём? Аким о критической ситуации с бродячими собаками в Костанае

Бродячих собак в Костанае становится все больше и, по мнению акима города, ситуация с ними только обостряется. Жалуются на стаи этих животных жители не только окраин, но и центра. В управлении ветеринарии, в свою очередь, отмечают, что разыграть все программы по госзакупкам на отлов они пока не смогли.

В ТОП жалоб, которые поступают от костанайцев в службу «Айкомек», помимо расчистки снега и его вывоза, с некоторых пор добавились звонки от населения по поводу бродячих собак. Их становится все больше и больше, говорят люди. При этом, отмечает глава областного центра, деньги на отлов выделены, а работы, подчеркивает Марат Жундубаев, не видно.

«16 декабря обратились, чтобы провести эти пять программ с одного источника, но 19 января получен ответ, что данная процедура должна пройти с конкурсов с ценовыми предложениями и, соответственно, 19 января проводятся эти мероприятия и одна программа где более 5 млн выиграла ветстанция, а другие 4 программы до сих пор в работе», — говорит главный специалист отдела управления ветеринарии Костанайской области Шокан Тасмагамбетов.

При этом точно сказать, когда государственные тендеры будут проведены по всем программам, а там ведь не только отлов, но и стерилизация, и вакцинация, и выпуск в естественную среду, специалист точно ответить не смог.

«Вы уже решайте. Кто вам за это голову оторвет? Берите из одного источника. Я говорю, мы дождемся. Особенно жители дачных массивов жалуются, «Кунай», «Костанай-2″, в центре даже есть. Обращения поступают от родителей, то есть мы так дождемся, когда какого ребенка покусает собака, когда будет порядок?», — возмутился Марат Жундубаев.

Причем количество бродячих собак увеличивается не только в Костанае, но и в других населенных пунктах Костанайской области. Видео со стаями бродячих собак появляются в соцсетях регулярно. Особенно много их из Аркалыка и Житикары.

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