Чек с кассы может обернуться проблемами: предупреждение для казахстанцев

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил казахстанцев о рисках, связанных с небрежным отношением к кассовым чекам. По данным ведомства, оставленные на кассе или выброшенные чеки могут использоваться мошенниками.

Почему опасно оставлять чек

Специалисты отмечают, что многие покупатели не придают значения чекам и часто оставляют их в магазине или выбрасывают рядом с кассами и банкоматами. Однако такой документ может стать инструментом для злоупотреблений.

В частности, при оплате наличными злоумышленники могут воспользоваться чужим чеком для кражи товара. Например, вынести аналогичный товар из магазина и при проверке предъявить найденный чек в качестве подтверждения покупки. При этом у настоящего покупателя могут возникнуть неприятные вопросы со стороны службы безопасности.

Какие схемы используют мошенники

Не исключены и махинации со стороны сотрудников магазинов. Оставленный чек может быть использован для фиктивного возврата средств на подставных лиц. Кроме того, возможны схемы с двойным пробитием товара, отменой операции после получения наличных или манипуляциями с дисконтными картами.

При безналичной оплате риски также сохраняются. По данным в чеке мошенники могут попытаться установить личность покупателя и связаться с ним, выдавая себя за сотрудников банка. Дополнительным фактором доверия становятся указанные в чеке последние цифры банковской карты.

Зачем сохранять чек

В ведомстве подчёркивают, что чек необходим и для защиты прав самого покупателя. Он может понадобиться при возврате товара, оформлении кэшбэка или участии в акциях. Без него доказать факт покупки будет сложнее и дольше.

Кроме того, проверка чека позволяет выявить ошибки — например, несоответствие цен или повторное списание товара. В таких случаях покупатель имеет право обратиться к администрации магазина для перерасчёта.

Что важно помнить покупателям

Специалисты напоминают: отказ продавца выдать чек или принять безналичную оплату является нарушением. Казахстанцам рекомендуют забирать и внимательно проверять чеки после каждой покупки.

