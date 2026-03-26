Чек с кассы может обернуться проблемами: предупреждение для казахстанцев

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил казахстанцев о рисках, связанных с небрежным отношением к кассовым чекам. По данным ведомства, оставленные на кассе или выброшенные чеки могут использоваться мошенниками.
Почему опасно оставлять чек
Специалисты отмечают, что многие покупатели не придают значения чекам и часто оставляют их в магазине или выбрасывают рядом с кассами и банкоматами. Однако такой документ может стать инструментом для злоупотреблений.
В частности, при оплате наличными злоумышленники могут воспользоваться чужим чеком для кражи товара. Например, вынести аналогичный товар из магазина и при проверке предъявить найденный чек в качестве подтверждения покупки. При этом у настоящего покупателя могут возникнуть неприятные вопросы со стороны службы безопасности.
Какие схемы используют мошенники
Не исключены и махинации со стороны сотрудников магазинов. Оставленный чек может быть использован для фиктивного возврата средств на подставных лиц. Кроме того, возможны схемы с двойным пробитием товара, отменой операции после получения наличных или манипуляциями с дисконтными картами.
При безналичной оплате риски также сохраняются. По данным в чеке мошенники могут попытаться установить личность покупателя и связаться с ним, выдавая себя за сотрудников банка. Дополнительным фактором доверия становятся указанные в чеке последние цифры банковской карты.
Зачем сохранять чек
В ведомстве подчёркивают, что чек необходим и для защиты прав самого покупателя. Он может понадобиться при возврате товара, оформлении кэшбэка или участии в акциях. Без него доказать факт покупки будет сложнее и дольше.
Кроме того, проверка чека позволяет выявить ошибки — например, несоответствие цен или повторное списание товара. В таких случаях покупатель имеет право обратиться к администрации магазина для перерасчёта.
Что важно помнить покупателям
Специалисты напоминают: отказ продавца выдать чек или принять безналичную оплату является нарушением. Казахстанцам рекомендуют забирать и внимательно проверять чеки после каждой покупки.
