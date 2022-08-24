Челябинские таможенники задержали крупную партию поддельной обуви с лейблами Nike, Adidas и Reebok

Фуру с контрафактной обувью задержали в Троицком районе, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни. Она следовала из Казахстана в Екатеринбург.

Как пояснил заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев, во время досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено более 4 тысяч пар обуви без обязательной маркировки, передает chel.mk.ru.

Среди них более тысячи поддельных «Louis Vuitton», «Gucci», «Dior», «Nike», «Ecco» и других мировых брендов.

Ущерб правообладателям торговых марок составил 10 миллионов рублей.

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