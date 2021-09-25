Человечество может не пережить еще одной пандемии — Гинцбург

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не пережить еще одной пандемии. По его мнению, пандемия коронавируса продемонстрировала, что мир не готов к нашествию вирусов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Life.ru.

По мнению ученого, человечеству необходимо сделать очень серьезные выводы. Речь идет как о научных, так и об организационных моментах, добавил он.

«Я не буду оракулом и не буду предрекать какие-то пандемии, но эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН обратился к мировому сообществу и призвал совместно подготовиться к следующей пандемии.

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