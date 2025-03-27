В южнокорейской столице прошлое встречается с будущим, традиции сочетаются с передовыми технологиями, а сам мегаполис живет круглосуточно. От футуристических зданий и скрытых достопримечательностей до уникальной еды и ночных приключений — Сеул готов поразить своей многогранностью.

Прежде чем отправиться в южнокорейскую столицу, стоит заранее рассчитать бюджет поездки. Один из главных факторов — стоимость билета до Сеула, которая зависит от сезона, даты, наличия остановок в пути. Опытные путешественники советуют бронировать билеты заранее, чтобы сэкономить средства, которые понадобятся для новых впечатлений в этом необычном городе. А теперь о том, чем же Сеул способен удивить.

Ультрасовременные технологии в повседневной жизни

Южная Корея славится технологическим прогрессом, и в Сеуле это ощущается повсюду. Например, в метро есть станции с умными зеркалами, которые помогают подобрать макияж или прическу, а на улицах установлены автоматизированные киоски, где можно заказать кофе или купить сувениры без участия продавца.

Одно из самых захватывающих мест — район Тэханно, где роботы-серверы обслуживают посетителей кафе, а искусственный интеллект помогает выбрать блюда по индивидуальным предпочтениям. В сети кафе Dal.komm Coffee можно встретить робота-баристу, а в ресторане Pizza Hut роботы разносят пиццу.

Уникальные кварталы и ночные локации

Ради панорамного вида многие идут на башню N Seoul Tower, однако есть не такие известные, но не менее впечатляющие смотровые площадки. Например, Haneul Park на закате превращается в магическое место с фантастическим видом на город. И еще несколько локаций, способных по-настоящему удивить:

Ikseon-dong — квартал старинных ханок в новом формате и без туристической суеты. Этот район сочетает старинную архитектуру с модными кафе, винтажными магазинами и арт-пространствами. Торговый центр Common Ground — это модный кластер, полностью построенный из грузовых контейнеров. Здесь можно найти корейские дизайнерские бренды, уличную еду и открытые кинопоказы. Dongdaemun Design Plaza — архитектурное чудо. Этот футуристический комплекс напоминает инопланетный корабль. Внутри — выставки, цифровые инсталляции и магазины с последними новинками в мире моды.

После полуночи жизнь в Сеуле только начинается. Торговые центры в районе Dongdaemun работают до 5 утра. Здесь можно купить дизайнерскую одежду и ткани по оптовым ценам. Ночью также стоит прогуляться по набережной реки Ханган, арендовать лодку, поужинать раменом на крыше плавающего ресторана или просто полюбоваться светящимися небоскребами.

В Сеуле можно окунуться в мир высоких технологий, почувствовать дух корейской культуры и одновременно найти уголок тишины посреди мегаполиса.

Партнёрский материал

Нацбанк РК сделал заявление о банкнотах номиналом 1000 тенге Национальный Банк Казахстана с 28 марта 2025 года выпускает в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге нового дизайна....

Генпрокуратура выявила нарушения в казахстанском футболе Прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые...

В Костанае участились случаи укусов людей бездомными животными В Костанае зафиксирован рост случаев укусов людей бездомными животными. По словам специалистов, такая тенденция наблюдается...