Чем грозит работникам отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста

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Какие санкции предусмотрены работникам за отказ от вакцинации и сдачи ПЦР-теста? Об этом рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы уже знаем, что это будет обязательное требование по вакцинации категории лиц, которые ранее названы. Это будет отражено в постановлении главного государственного санитарного врача. За нарушение постановления главного госсанврача предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП», — отметила Айжан Есмагамбетова.
По ее словам, административная ответственность предусматривается как для физических лиц — это 5 МРП (14 585 тенге), так и для юридических лиц. Если работодатель не будет выполнять этих требований, то он также может быть привлечен к административной ответственности.
«Каждый работодатель должен определить регламент, как будет выполнять постановление госсанврача. Для нас важно, чтобы оно выполнялось», — добавила Айжан Есмагамбетова.
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