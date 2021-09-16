Чем кормят костанайских школьников и довольны ли они качеством питания?

Стоимость горячего питания в школьных столовых, выросшая в апреле прошлого учебного года сразу на 30 процентов, в новом учебном году осталась неизменной. 320 тенге должен заплатить каждый родитель, желающий чтобы его ребенок получил полноценный обед в школе, передает alau.kz

По-прежнему бесплатным остается питание для учеников из категории социально незащищенных. Меню школьных столовых разнообразно. В него включены первые и вторые блюда, салаты и фрукты, компоты и кисели. Разработано оно Национальным институтом питания.

«Меню у нас единое, для всех школ одинаковое. Но поставщик питания, который оказывает услугу питания имеет право несколько раз в месяц меню изменять. Но еще нужно сделать здесь акцент.Где по желанию родителей, если они обращаются в попечительский совет, который имеется в каждой школе, по согласованию с родительской общественностью и поставщиком питания, мы как бы уделяем предпочтениям детей внимание и меню меняется. В каждой школе могут быть небольшие расхождения», — сообщила руководитель сектора отдела обеспечения жизнедеятельности организаций образования Костаная Татьяна Степанова.

Несмотря на карантинные ограничения, представители родительского комитета, как и прежде, в составе бракеражных комиссий могут посетить школьную столовую. Причем не только посмотреть на блюда, оценив их визуально, но и попробовать что-то из школьного меню. Хотя дети и сами с удовольствием рассказывают, чем их кормят и вкусно ли готовят повара. Поэтому опираться можно и на их отзывы.

«Макароны с котлетой, капустой и кисель, и хлеб. Скажи, вкусно тут кормят? Да!»

«Нас кормят очень вкусно. У нас пирожки всякие бывают и еще разные супы. Например, борщ. Я не очень люблю борща, ну ладно, я все равно его ем».

«Сосиски в тесте особенно в буфете продают. Еще пирожки с медом сейчас кушаем. Очень вкусные. Еще сейчас компотик холодный дали. Я очень сильно люблю холодное пить».

График посещения школьной столовой разработан таким образом, чтобы ученики разных классов приходили в разное время. И контакты между ними были сведены к минимуму.

Для тех школьников ,которые не хотят питаться горячими обедами, в школьных столовых предусмотрены буфеты. Здесь можно приобрести выпечку и различные напитки. Под запретом по прежнему остаются газированные напитки, сухарики и чипсы. Их в школьных столовых просто не продают.

Горячие пирожки, чай и компот школьники старших классов, покупают с удовольствием. К слову, цены на выпечку приемлемые. Повышать стоимость горячего питания в школьных столовых в ближайшее время не планируют.

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