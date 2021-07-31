USD 424.44
EUR 504.91
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Чем опасен новый вид коронавируса — «дельта-штамм»

Чем опасен новый вид коронавируса — «дельта-штамм»

informpskov.ru

Квалифицированный врач-фтизиатр высшей категории Анна Цепке рассказала об опасности «дельта-штамма», передает zakon.kz.

 

«Дельта-штамм» отличается более коротким инкубационным периодом и имеет свои характерные симптомы. С момента заражения в течение семи дней у человека клинические симптомы могут развиться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание: основные симптомы очень похожи на ОРВИ (боль в горле, насморк, головная боль). Причем потеря обоняния, к которому все привыкли как к симптому коронавируса, для этого штамма менее характерна, — говорит Цепке.

 

Кроме респираторных симптомов, при «дельта-штамме» важно обращать внимание на боли в животе, диарею, тошноту и рвоту, боли в суставах. Здесь эксперты также добавляют возможную потерю слуха и тромбозы вен нижних конечностей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Минздрав Казахстана взял на особый контроль хранение вакцины