Чем опасен новый вид коронавируса — «дельта-штамм»

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Квалифицированный врач-фтизиатр высшей категории Анна Цепке рассказала об опасности «дельта-штамма», передает zakon.kz.
«Дельта-штамм» отличается более коротким инкубационным периодом и имеет свои характерные симптомы. С момента заражения в течение семи дней у человека клинические симптомы могут развиться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание: основные симптомы очень похожи на ОРВИ (боль в горле, насморк, головная боль). Причем потеря обоняния, к которому все привыкли как к симптому коронавируса, для этого штамма менее характерна, — говорит Цепке.
Кроме респираторных симптомов, при «дельта-штамме» важно обращать внимание на боли в животе, диарею, тошноту и рвоту, боли в суставах. Здесь эксперты также добавляют возможную потерю слуха и тромбозы вен нижних конечностей.
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