Чем опасен новый вид коронавируса — «дельта-штамм»

Квалифицированный врач-фтизиатр высшей категории Анна Цепке рассказала об опасности «дельта-штамма», передает zakon.kz.

«Дельта-штамм» отличается более коротким инкубационным периодом и имеет свои характерные симптомы. С момента заражения в течение семи дней у человека клинические симптомы могут развиться достаточно быстро и перейти в тяжелую форму. Говоря о его клинических симптомах, вот на что следует обязательно обращать внимание: основные симптомы очень похожи на ОРВИ (боль в горле, насморк, головная боль). Причем потеря обоняния, к которому все привыкли как к симптому коронавируса, для этого штамма менее характерна, — говорит Цепке.