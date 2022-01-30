Чем сейчас занимается бывший премьер-министр Аскар Мамин

aigak.kz
Бывший премьер-министр РК Аскар Мамин после отставки сохранил должность председателя ОО «Qazaq Geography», передает informburo.kz
- Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Там у него есть офис, который экс-премьер периодически посещает, сообщила главный менеджер по информационному сопровождению Qazaq Geography Айжан Молдабаева.
«Мы занимаемся проектами в сфере по поддержке и развитию географии – историей, этнографией. Это добровольное географическое сообщество граждан. График у Аскара Мамина свободный, он приходит, когда ему удобно», – пояснила Айжан Молдабаева.
Представитель Qazaq Geography рассказала, что Аскар Мамин с 2018 года является председателем общественного объединения.
«Это не его основная деятельность, а скорее, общественная нагрузка. Он руководит, направляет, участвует, но зарплату не получает», – сообщили в ОО.
В функциональные обязанности бывшего премьер-министра входят обеспечение эффективного взаимодействия органов объединения, представительские функции, утверждение проектов и плана работы.
Об основной деятельности Аскара Мамина представитель географического общества не осведомлена и знает только то, что касается организации
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: