Чем сейчас занимается бывший премьер-министр Аскар Мамин

Бывший премьер-министр РК Аскар Мамин после отставки сохранил должность председателя ОО «Qazaq Geography», передает informburo.kz

Там у него есть офис, который экс-премьер периодически посещает, сообщила главный менеджер по информационному сопровождению Qazaq Geography Айжан Молдабаева.

«Мы занимаемся проектами в сфере по поддержке и развитию географии – историей, этнографией. Это добровольное географическое сообщество граждан. График у Аскара Мамина свободный, он приходит, когда ему удобно», – пояснила Айжан Молдабаева.

Представитель Qazaq Geography рассказала, что Аскар Мамин с 2018 года является председателем общественного объединения.

«Это не его основная деятельность, а скорее, общественная нагрузка. Он руководит, направляет, участвует, но зарплату не получает», – сообщили в ОО.

В функциональные обязанности бывшего премьер-министра входят обеспечение эффективного взаимодействия органов объединения, представительские функции, утверждение проектов и плана работы.

Об основной деятельности Аскара Мамина представитель географического общества не осведомлена и знает только то, что касается организации

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