Чем занять школьников во время каникул

ЧП в Казахстане по случаю распространения коронавируса, к сожалению, заставило отложить дальние поездки и поменять ближайшие планы почти всех жителей страны. Отменены туристические поездки, не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Костанайские кинотеатры, музеи, театры, крупные ТРЦ закрыты. Чем же занять себя в период карантина? Этот вопрос особенно интересует родителей, ведь их дети сейчас находятся на длительных каникулах.

Возможностей для занятий с ребенком во время карантина на самом деле довольно много, например:

чтение книг

настольные игры

занятия творчеством. В интернете множество мастер-классов по хенд-мейду.

совместное приготовление блюд

просмотр фильма/мультфильма

прогулка

занятия спортом

В период каникул и в условиях карантина Вам пригодятся нижеприведенные образовательные ресурсы, подборку полезных сайтов подготовила пресс-служба Министерство образования и науки РК.

Для всех:

1. «Coursera» — проект в сфере массового онлайн-образования. Стоит отметить, что компания обратилась в Министерство образования и науки РК с предложением открыть бесплатный доступ к информации.

2. Академия Хана — некоммерческая образовательная организация.Для школьников также открыт бесплатный доступ к ресурсу.

Для школьников:

1. «Bilim media Group». Огромная база с образовательным контентом, в которой более 40 тыс. материалов. Казахстанской компанией все ресурсы открыты бесплатно.

2. «Daryn Online». Молодые ребята с хорошим образовательным ресурсом обнулили свои тарифы. Весь контент соответствует ГОСО.

3. Платформа Opiq. Интерактивный ресурс содержит школьные учебники. Большая часть учебников издательства «Алматыкітап баспасы». Ожидаем, что к данному эстонскому проекту подключатся и другие издательства.

4. Виртуальный тренажер для подготовки к ЕНТ iTest.

www.itest.kz

5. NIS Play

6. Академия STEM. Стоит отметить, что казахстанские ребята хорошо справляются с популяризацией STEM образования.

7. Программа начальной школы iMektep.

8. Платформа для изучения STEM.

http://makeathon.kazneuro.kz/

Для колледжей:

1. Atameken Academy — отличный проект. Контент необъемный, но полезный и удобный в применении.

https://atameken.co/ru/courses

Для ВУЗов:

1. Moodle — система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Приятно, что наши высшие учебные заведения пользуются данным ресурсом.

https://moodle.enu.kz/

2. Республиканская межвузовская электронная библиотека

http://www.rmeb.kz

3. QAZAQSTAN TARIHY

https://e-history.kz/ru/scorm

4. «Вся элементарная математика»

http://www.bymath.net/

5. Blended learning

https://blendedlearning.pro/

10 музеев для посещения из дома: виртуальные туры и онлайн-коллекции.Очень актуально на время карантина.Повышаем своё образование.

1. Пинакотека Брера — Милан https://pinacotecabrera.org/

2. Галерея Уффици — Флоренция https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Музеи Ватикана — Рим http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Археологический музей — Афины https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Прадо — Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Лувр — Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. Британский музей — Лондон https://www.britishmuseum.org/collection

8. Музей Метрополитен — Нью-Йорк https://artsandculture.google.com/explore

9. Эрмитаж — Санкт-Петербург https://hermitagemuseum.org/

10. Национальная галерея искусств — Вашингтон https://www.nga.gov/index.html

Для школьников также будут полезные следующие ресурсы:

Logiclike.com — развивающие игры для детей на логику, мышление и память.

Arzamas — сборник мультфильмов, книжек, подкастов, видеолекций и игр.

Реши-Пиши — сайт с заданиями для детей от 3 до 9 лет.

ВсеКурсы.ru — уроки рисования.

Фоксфорд — бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.

Lingvist.io — азы английского или французского языков.

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