Чем занять школьников во время каникул

sm-news.ru
ЧП в Казахстане по случаю распространения коронавируса, к сожалению, заставило отложить дальние поездки и поменять ближайшие планы почти всех жителей страны. Отменены туристические поездки, не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Костанайские кинотеатры, музеи, театры, крупные ТРЦ закрыты. Чем же занять себя в период карантина? Этот вопрос особенно интересует родителей, ведь их дети сейчас находятся на длительных каникулах.
Возможностей для занятий с ребенком во время карантина на самом деле довольно много, например:
- чтение книг
- настольные игры
- занятия творчеством. В интернете множество мастер-классов по хенд-мейду.
- совместное приготовление блюд
- просмотр фильма/мультфильма
- прогулка
- занятия спортом
В период каникул и в условиях карантина Вам пригодятся нижеприведенные образовательные ресурсы, подборку полезных сайтов подготовила пресс-служба Министерство образования и науки РК.
Для всех:
1. «Coursera» — проект в сфере массового онлайн-образования. Стоит отметить, что компания обратилась в Министерство образования и науки РК с предложением открыть бесплатный доступ к информации.
2. Академия Хана — некоммерческая образовательная организация.Для школьников также открыт бесплатный доступ к ресурсу.
Для школьников:
1. «Bilim media Group». Огромная база с образовательным контентом, в которой более 40 тыс. материалов. Казахстанской компанией все ресурсы открыты бесплатно.
2. «Daryn Online». Молодые ребята с хорошим образовательным ресурсом обнулили свои тарифы. Весь контент соответствует ГОСО.
3. Платформа Opiq. Интерактивный ресурс содержит школьные учебники. Большая часть учебников издательства «Алматыкітап баспасы». Ожидаем, что к данному эстонскому проекту подключатся и другие издательства.
4. Виртуальный тренажер для подготовки к ЕНТ iTest.
www.itest.kz
5. NIS Play
6. Академия STEM. Стоит отметить, что казахстанские ребята хорошо справляются с популяризацией STEM образования.
7. Программа начальной школы iMektep.
8. Платформа для изучения STEM.
http://makeathon.kazneuro.kz/
Для колледжей:
1. Atameken Academy — отличный проект. Контент необъемный, но полезный и удобный в применении.
https://atameken.co/ru/courses
Для ВУЗов:
1. Moodle — система управления курсами, также известная как система управления обучением или виртуальная обучающая среда. Приятно, что наши высшие учебные заведения пользуются данным ресурсом.
https://moodle.enu.kz/
2. Республиканская межвузовская электронная библиотека
http://www.rmeb.kz
3. QAZAQSTAN TARIHY
https://e-history.kz/ru/scorm
4. «Вся элементарная математика»
http://www.bymath.net/
5. Blended learning
https://blendedlearning.pro/
10 музеев для посещения из дома: виртуальные туры и онлайн-коллекции.Очень актуально на время карантина.Повышаем своё образование.
1. Пинакотека Брера — Милан https://pinacotecabrera.org/
2. Галерея Уффици — Флоренция https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Музеи Ватикана — Рим http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html
4. Археологический музей — Афины https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Прадо — Мадрид https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Лувр — Париж https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. Британский музей — Лондон https://www.britishmuseum.org/collection
8. Музей Метрополитен — Нью-Йорк https://artsandculture.google.com/explore
9. Эрмитаж — Санкт-Петербург https://hermitagemuseum.org/
10. Национальная галерея искусств — Вашингтон https://www.nga.gov/index.html
Для школьников также будут полезные следующие ресурсы:
Logiclike.com — развивающие игры для детей на логику, мышление и память.
Arzamas — сборник мультфильмов, книжек, подкастов, видеолекций и игр.
Реши-Пиши — сайт с заданиями для детей от 3 до 9 лет.
ВсеКурсы.ru — уроки рисования.
Фоксфорд — бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе на время карантина.
Lingvist.io — азы английского или французского языков.