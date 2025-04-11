Антонине Кривощаповой 80 лет. Пенсионерка рассказывает, что она очень любит наряжаться и выглядеть ярко. Да и жизнь у нее подстать ее образам — насыщенная и активная. Все потому, что уже несколько лет она ходит в костанайский клуб активного долголетия.

Сидеть на месте, отмечает героиня, это точно не про нее. В клубе она посещает около 6 секций. Например, сегодня это была суставная гимнастика.

«Мы получаем очень положительную энергию, вот легкость, после таких занятий хочется жить, радоваться жизни. Я, вот лично, прихожу сюда, чтобы приносить людям радость и радовать людей. И, общение вот это, мы с любовью друг с другом общаемся», — говорит Антонина Кривощапова.

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У клуба активного долголетия было первое занятие после небольших каникул. Участники признаются, что очень ждали этого дня, поэтому можно было увидеть, как радостно они бежали друг другу на встречу. В этом году у организаторов по плану охватить около 400 пенсионеров и пожилых людей, а в прошлые годы это было не больше 30 человек. Кстати, занятия в клубе бесплатные.

«У нас чат, в чате зафиксировано сейчас более 170 членов и мы расписание пишем в чате, то есть таким образом они в курсе где, что происходит. Вот, буквально в воскресенье мы идем в театр на спектакль, воскресенье 17 часов. В чате мы пишем, что же они хотят. компьютерные они хотят изучать именно на компьютере и на телефоне», — делится руководитель Костанайского клуба активного долголетия Альбина Ерохина.

Занятия у клуба проходят в разных частях города, если на улице, то это в центральных скверах, если секция будет проводиться в районе КЖБИ, то это дом культуры «Мирас». Альбина Ерохина рассказывает, что они сотрудничают почти со всеми городскими и районными библиотеками, поэтому нередко занятия проходят и там. Кстати, в штате клуба сотрудников довольно много, поскольку здесь можно найти секцию по душе. Например, правовая грамотность, психология, йога, фитнес, языковые курсы и много другое. Сегодняшнее занятие вел Юрий Лавриненков. В спорте мужчина уже больше 25 лет.

«Мне это очень нравится. Мне нравится это самому, потому что я занимаюсь, да. То есть человек, он ленив как бы то ни было, хочется полежать, понежиться. И, вот, благодаря вот этим девочкам, я вот честно говорю и благодаря мальчикам, которые ко мне ходят, я занимаюсь с ними вместе! И, мне это очень нравится!», — восхищается тренер костанайского клуба активного долголетия Юрий Лавриненков.

Попасть в ватсап чат клуба можно по номеру +7 777 447 1067. Это номер руководителя проекта Альбины Ерохиной, связавшись с ней, можно узнать всю подробную информацию.

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