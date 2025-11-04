По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева, в целях снижения демографического дисбаланса между северным и южным регионами принимаются меры по повышению мобильности трудовых ресурсов. Отрицательное сальдо миграции между регионами сократилось в четыре раза.
«За 9 месяцев 2025 года в процессах внутренней миграции приняли участие 328 тыс. человек. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь-июнь 2025 года численность внутренних мигрантов увеличилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основной поток наблюдается в Астане, Алматы и Шымкенте. На их долю приходится 51% от общей внутренней миграции. Продолжается работа по стимулированию внутренней экономической мобильности», — сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.
Выпуск ТВ-новостей - 03.11.25
У 87-летнего пенсионера мошенники похитили 39 млн тенге
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.