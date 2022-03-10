Чемоданы с денегами и роскошный дом. По делу Карима Масимова КНБ опубликовал фото

Пресс-служба Комитета национальной безопасности опубликовала подробности по делу Карима Масимова, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий продолжается.

Наряду с этим в ходе следствия в действиях Карима Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний, заявили в КНБ.

«Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов. В частности, ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана», — говорится в сообщении.

После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяли 17,2 млн долларов наличными, а также многочисленные предметы роскоши – элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Судя по опубликованной КНБ геолокации, гостевой дом расположен в столичном микрорайоне Чубары на пересечении улиц Эскадрильи Нормандия-Неман и Мукагали Макатаева (близ парка Жетысу и реки Есиль)