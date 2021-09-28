Через 3 часа после похорон тело усопшего откопали из могилы на кладбище

Через три часа после похорон работники ритуального агентства в Актау раскопали могилу, вытащили тело усопшего и перезахоронили на другом кладбище. Двоюродный брат умершего намерен наказать виновных, передает Lada.kz.

В редакцию издания обратился житель Актау Юрий Коновалов. По факту смерти своего двоюродного брата мужчина оповестил его семью, проживающую в Баку. Получив от них нотариальный документ о праве захоронения, он начал заниматься организацией похорон.

«Для совершения обряда погребения я обратился в два городских ритуальных агентства. В одном из агентств я с удивлением узнал, что моя сестра Ирина Хасанова, проживающая в Москве, уже подготовила место захоронения для моего двоюродного брата на новом кладбище, далеко за городом. С чем я, естественно, не согласился, так как сын должен быть похоронен рядом со своей матерью на городском кладбище. С сестрой мы не общаемся уже семь лет, и непонятно, для чего это было сделано», — рассказал Юрий Коновалов.

По словам жителя Актау, после полученного отказа подготовить могилу он был вынужден самостоятельно нанять бригаду для захоронения. Получив в морге тело покойного, Коновалов с бригадой прибыл на кладбище и произвел захоронение 15 июля 2020.

«Примерно через три часа после захоронения мне позвонил директор кладбища и сообщил, что могилу моего брата раскопали. По прибытии на кладбище я увидел, что на месте захоронения отсутствовала брусчатка и могила была небрежно забросана песком. Перед тем как покинуть кладбище, ко мне подошел работник кладбища, видевший весь процесс этих варварских раскопок, и сообщил мне, что тело покойного было извлечено из могилы работниками ритуального агентства и вывезено за пределы кладбища, — рассказал Коновалов. Мужчина написал заявление в прокуратуру Актау. По факту незаконной эксгумации тела заведено уголовное дело по части 1 статьи 314 Уголовного кодекса (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В дальнейшем по факту совершенного преступления были проведены необходимые следственные действия. В ходе следствия было установлено, что по указанию директора ритуального агентства могила Романова была разрыта, тело извлечено и перезахоронено на кладбище, которое расположено в пригороде Актау. «В целях введения в заблуждение на старом месте погребения по указанию директора агентства был установлен крест, якобы усопший по-прежнему на своем месте. Действия директора ритуального агентства не поддаются никакой логике и моральным канонам. Для чего она это сделала, мне до сих пор непонятно», — поделился он. За год, по словам Коновалова, дело не сдвинулось с мертвой точки. Мужчина выразил обеспокоенность тем, что подозреваемые могут избежать наказания. «Я уверен, что дело тормозится по коррупционным мотивам. Нормативный срок расследования три месяца. Круг причастных лиц к преступлению установлен, есть свидетель. Но дело уже больше года не передается в суд, следствие либо искусственно тормозится, либо его вообще хотят закрыть», — рассказал мужчина. Юрий Коновалов написал несколько заявлений в прокуратуру и намерен добиваться результата.

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