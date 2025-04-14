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Через карты обычных людей мошенники украли 150 млн тенге

— Сегодня, 14:07
Изображение для новости: Через карты обычных людей мошенники украли 150 млн тенге

pixabay.com

Преступная схема, действовавшая по всей стране, раскрыта усилиями прокуратуры Туркестанской области и Управления по противодействию киберпреступности, передаёт BaigeNews.kz.

Мошенники обманули более 100 граждан, а сумма ущерба превысила 150 миллионов тенге.

В ходе анализа более 200 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, прокуроры вышли на след преступной группы, которая специализировалась на обналичивании похищенных у граждан средств.

По данным следствия, в преступной схеме была чётко налажена система:

  • Участники подбирали так называемых «дропперов» — людей, через чьи банковские карты проходили украденные деньги;

  • Организовывали обучение, инструктировали, как избегать уголовной ответственности;

  • Курировали внутреннюю «безопасность» группы и контролировали постоянный поток денег.

В результате спецоперации при координации прокуратуры области преступная группа была задержана в Астане. Все фигуранты находятся под стражей, ведётся досудебное расследование.

Правоохранительные органы напоминают гражданам о важности соблюдения цифровой гигиены: не передавать данные банковских карт третьим лицам и быть бдительными при онлайн-операциях.



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