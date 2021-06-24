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Через Костанайскую область осуществлялся транзит поддельных денежных купюр

tengrinews.kz

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Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.

В рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департаментом зарегистрировано 7 досудебных расследований по статье 216 УК РК «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».

Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге.

Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге.

«С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с банками второго уровня», — пояснил Марат Джумаев.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство с целью обнаружения финансовых пирамид.

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