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Через меня прошло пять миллионов тенге. Полицейские Рудного задержали несовершеннолетнего дроппера

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

В городе Рудном полицейские задержали несовершеннолетнего дроппера. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

17-летнего парня задержали в момент посещения обманутой пенсионерки. Бдительность самой пожилой женщины и соседей спасли личные средства 84-летней женщины.

Звонок от мошенников поступил вечером. Мужчина представился майором полиции и сообщил, что ее внучка сбила на машине человека. Чтобы не предстать перед судом, следует заплатить определенную сумму денег. Пожилая женщина сначала растерялась, но обратилась к соседке за советом, не прерывая разговор. Соседка вызвала полицию. В это время, со злоумышленниками уже договорились о передаче денежных средств в размере более 1 млн тенге.

«На адрес незамедлительно прибыли полицейские полиции. В тот момент, когда они подходили к дому, ими был замечен подозрительный молодой человек. Как выяснилось позже — это был дроппер, который и приехал за деньгами, — говорит начальник отделения имущественных преступлений Мадьяр Тажин.

Бдительность пожилой женщины помогли задержать преступника. По ее словам, накануне приходили участковые, во время обхода и рассказывали, какие схемы используют мошенники.

«Это работа проводится стражами порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Участковые проводят не только проверку по месту жительства населения, но и рассказывают о способах мошенничества, — отмечает Мадьяр Тажин.

Сам молодой человек —  студент колледжа. Говорит, что хотел подзаработать таким способом, предложение о заработке пришло в Instagram. Позже, администратор списался с ним в Telegram.

«Я не знал, что преступление. Мне сказали — будешь ездить на адреса и забирать деньги, пересчитывать их и отправлять на банковские реквизиты. Якобы эти люди не могут сами, а я так им помогаю. 3% от суммы я забирал себе. Таким образом, за неделю я заработал более 300 тысяч тенге. Знал бы что делаю, никогда бы не пошел на такое, — говорит парень.

На данный момент проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ДП Костанайской области привали граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Необходимо проверять информацию, если вам сообщили, что родственники попали в беду. Если вы столкнулись с такими действиями, немедленно сообщите в полицию!

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