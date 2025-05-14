Что произошло

24 марта в Казахстане ввели новые правила для смартфонов. Теперь все устройства попадают в один из трех списков:

Белый список — это телефоны, которые прошли проверку и официально зарегистрированы.

— это телефоны, которые прошли проверку и официально зарегистрированы. Серый список — смартфоны с неясным статусом. Они могут работать в сети до 30 дней, пока идет проверка.

— смартфоны с неясным статусом. Они могут работать в сети до 30 дней, пока идет проверка. Черный список — устройства с неправильным или поддельным IMEI. Им навсегда отключат связь. Проверить и зарегистрировать такой телефон можно до 24 мая.

После этой даты «черные» смартфоны перестанут работать в казахстанских сотовых сетях.

«Если вы покупаете смартфон через казахстанский маркетплейс, то продавец сам проходит верификацию устройства. Сейчас платформы работают над тем, чтобы указывать IMEI-коды прямо в описании товара. Это позволит проверить смартфон еще до оплаты», — пояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Внедрение классификации смартфонов на «белые», «серые» и «черные» списки не предполагает запрета на деятельность дистрибьюторов. Изменения затрагивают исключительно процесс верификации устройств — проверку и регистрацию их IMEI-кодов.

Ограничений на продажу смартфонов не вводится: компании могут продолжать деятельность при условии прохождения устройствами процедуры верификации. Министерство цифрового развития призывает покупателей заранее проверять IMEI-код перед покупкой.

Основная цель новых мер — противодействие теневому обороту смартфонов. Согласно утверждённому приказу, ограничения распространяются на устройства, ввезённые в Казахстан после 24 марта. Точное количество таких аппаратов на данный момент не установлено.

Продавцам предоставлен срок до 24 мая для верификации непроданных смартфонов, находящихся на складах. С 25 мая платформа для проверки и регистрации IMEI останется доступной, позволяя добавлять новые устройства. Однако с этой же даты все телефоны без верификации начнут отключать от мобильной сети.

Как проверить IMEI своего телефона

В Казахстане работает специальный сайт для проверки мобильных устройств — imei.rfs.gov.kz.

Там можно узнать:

зарегистрировано ли ваше устройство в базе;

сколько номеров привязано к вашему ИИН;

сколько номеров зарегистрировано на ваш IMEI.

При этом учитываются только первые 14 цифр IMEI-кода.

Как узнать свой IMEI

Чтобы узнать свой IMEI, нужно набрать на телефоне команду *#06# — IMEI появится на экране.

на Android: зайдите в Настройки → О телефоне → IMEI;

на iPhone: Настройки → Основные → Об этом устройстве → IMEI.

Также рекомендуется посмотреть код на коробке или в гарантийном талоне. Если телефон с разборным аккумулятором — IMEI указан под батареей.