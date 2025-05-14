24 марта в Казахстане ввели новые правила для смартфонов. Теперь все устройства попадают в один из трех списков:
- Белый список — это телефоны, которые прошли проверку и официально зарегистрированы.
- Серый список — смартфоны с неясным статусом. Они могут работать в сети до 30 дней, пока идет проверка.
- Черный список — устройства с неправильным или поддельным IMEI. Им навсегда отключат связь. Проверить и зарегистрировать такой телефон можно до 24 мая.
После этой даты «черные» смартфоны перестанут работать в казахстанских сотовых сетях.
«Если вы покупаете смартфон через казахстанский маркетплейс, то продавец сам проходит верификацию устройства. Сейчас платформы работают над тем, чтобы указывать IMEI-коды прямо в описании товара. Это позволит проверить смартфон еще до оплаты», — пояснили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Внедрение классификации смартфонов на «белые», «серые» и «черные» списки не предполагает запрета на деятельность дистрибьюторов. Изменения затрагивают исключительно процесс верификации устройств — проверку и регистрацию их IMEI-кодов.
Ограничений на продажу смартфонов не вводится: компании могут продолжать деятельность при условии прохождения устройствами процедуры верификации. Министерство цифрового развития призывает покупателей заранее проверять IMEI-код перед покупкой.
Основная цель новых мер — противодействие теневому обороту смартфонов. Согласно утверждённому приказу, ограничения распространяются на устройства, ввезённые в Казахстан после 24 марта. Точное количество таких аппаратов на данный момент не установлено.
Продавцам предоставлен срок до 24 мая для верификации непроданных смартфонов, находящихся на складах. С 25 мая платформа для проверки и регистрации IMEI останется доступной, позволяя добавлять новые устройства. Однако с этой же даты все телефоны без верификации начнут отключать от мобильной сети.
Как проверить IMEI своего телефона
В Казахстане работает специальный сайт для проверки мобильных устройств — imei.rfs.gov.kz.
Там можно узнать:
- зарегистрировано ли ваше устройство в базе;
- сколько номеров привязано к вашему ИИН;
- сколько номеров зарегистрировано на ваш IMEI.
При этом учитываются только первые 14 цифр IMEI-кода.
Как узнать свой IMEI
Чтобы узнать свой IMEI, нужно набрать на телефоне команду *#06# — IMEI появится на экране.
- на Android: зайдите в Настройки → О телефоне → IMEI;
- на iPhone: Настройки → Основные → Об этом устройстве → IMEI.
Также рекомендуется посмотреть код на коробке или в гарантийном талоне. Если телефон с разборным аккумулятором — IMEI указан под батареей.