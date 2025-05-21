Костанайская область остро нуждается в профессиональных тренерах и спортивных менеджерах. И такая тенденция наблюдается в регионе уже не первый год. Эту тему обсудили в областном акимате. Кумар Аксакалов сообщил, что через неделю после масштабной реконструкции возобновляет свою деятельность спорткомплекс «Трудовые резервы».

Вопрос встал по отсутствию тренеров по «Прыжкам в воду».

«В стенах этого спорткомплекса свою карьеру начинали многие именитые спортсмены. В бассейне будет работать вышка для прыжков в воду. Это позволит в регионе начать развивать новый для нас водный вид спорта, входящий в программу олимпийский вид спорта. К сожалению, как построили так ни разу его не эксплуатировали. Специально бассейн сделан с углублением для того, чтобы этот вид спорта был у нас в регионе. Специально бассейн для прыжков в воду построили. А наши спортсмены предлагали не устанавливать эту вышку. Потому что якобы нет тренеров. Ну, что за глупости, откровенно говоря! Тренеров нет. Руководству управления надо найти тренеров и этот вид спорта развивать», — обозначил глава области.