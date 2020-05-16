Через портал соцуслуг в регионе оформлены лишь 30 заявок из возможных 3 тысяч

В Костанайской области из 3 тысяч средств реабилитации для инвалидов лишь 30 были заказаны через новый портал социальных услуг. Одной из причин столь низких цифр могли стать возникшие проблемы с поставщиками, передает alau.kz

Прошло уже 4 месяца как в Казахстане запустили портал социальных услуг. Он создан, чтобы дать возможность людям с инвалидностью самим выбрать средство реабилитации и заказать его, не выходя из дома. Но за все время работы в Костанайской области большой популярности он пока не сыскал.

«На сегодняшний день в нашей области около 30 заявок поступило от лиц с инвалидностью на приобретение средств реабилитации. Это крема, пеленки, поручни откидные для ванных комнат, для туалетных комнат. Большая часть – город Костанай. Есть заказы в Житикаринском районе, Аулиекольский район уже работает и город Лисаковск,»- рассказала Алия Мекебаева, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области.

Для сравнения на сегодня людей с инвалидностью нужно обеспечить 3 тысячами средств реабилитации. И только одна сотая часть из них была заказана через портал. Остальное люди получали как и прежде — через органы соц.защиты. Эти цифры относятся только к 24 средствам реабилитации, которые не требуют индивидуального подбора. Именно они и предлагаются сейчас на портале. Правда, не все. Из 24 наименований пока доступны порядка 20.

«Проблемы заключались в том, что не все средства реабилитации поставщики разместили в портал социальных услуг. Проводилась большая работа с поставщиками для того, чтобы привлечь их для размещения своей информации о наличии средств реабилитации. Со всеми поставщиками проводится разъяснительная работа,»- поделилась Алия Мекебаева.

Проблема затронула не только наличие средств, но и их стоимость. Цену выставляет сам поставщик, а государство оплачивает из нее лишь гарантированную часть. И если поставщик определит стоимость свыше, то разницу будет возмещать сам человек с инвалидностью. В результате не всегда можно было найти средство бесплатно для инвалида. И этот вопрос тоже пришлось решать.

«Была, конечно, проведена работа в том плане, чтобы стоимость технических средств реабилитации не превышала гарантированной суммы. Для того чтобы лица с инвалидностью не доплачивали. Сейчас поставщики предлагают средства реабилитации и по гарантированной, и выше цене – это уже от желания лица с инвалидностью,»- сказала заместитель руководителя управления.

По сведениям ведомства, все средства реабилитации уже получены и доставлены тем, кто делал заявки через портал. На самом же ресурсе во втором полугодии появится еще 31 средство и возможность заказать санаторно-курортное лечение. Людей с инвалидностью призывают привыкать пользоваться порталом, поскольку со следующего года он станет единственным способом получить необходимое для них.

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