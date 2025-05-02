Скоро WhatsApp перестанет работать на трех популярных моделях iPhone, сообщает Daily Mail.

С 5 мая отправлять и получать сообщения по этому приложения смогут только те пользователи, которые пользуются операционной системой iOS 15.1 или новее.

Таким образом под ограничения подпадут хоть и старые, но до сих пор популярные модели — iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus.

Представитель WhatsApp заявил, что компания каждый год следит за тем, какие устройства и программы устаревают и пользуются меньшим спросом. Указывается, что на названых моделях могут отсутствовать актуальные обновления безопасности, необходимые для правильной работы мессенджера.

Несмотря на то, что телефоны действительно старые, многие пользователи будут разочарованы нововведением.

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