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Черноморский циклон идёт в Казахстан

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Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 марта 2021 года.

Черноморский циклон и неблагоприятные погодные условия.

Черноморский циклон, смещающийся на территорию Казахстана, в ближайшие дни охватит практически все регионы республики. Этот облачный вихрь принесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, гололедные явления и туман.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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