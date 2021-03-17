Черноморский циклон идёт в Казахстан

Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 марта 2021 года.

Черноморский циклон и неблагоприятные погодные условия.

Черноморский циклон, смещающийся на территорию Казахстана, в ближайшие дни охватит практически все регионы республики. Этот облачный вихрь принесет с собой обильные осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, гололедные явления и туман.

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