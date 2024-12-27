Министр труда приказом от 20 декабря 2024 года внесла изменения приказ от 19 мая 2023 года «Об определении размера черты бедности», сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70% от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал, — говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.

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