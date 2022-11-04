Червя-паразита обнаружили под кожей у казахстанца

Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи среди людей.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. Паразита обнаружили у жителя Уральска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город«.

По данным ведомства, раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.

«Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передается от животного к животному и к человеку», — пояснили эпидемиологи ЗКО. Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска: заводчики собак и кошек;

люди, проживающие у открытых водоемов;

люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки. Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс. Фото с сайта спнд.рф. Врачи советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу. Дирофиляриоз — один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.

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