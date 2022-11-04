Червя-паразита обнаружили под кожей у казахстанца

Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи среди людей.
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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза. Паразита обнаружили у жителя Уральска, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Мой город«.
По данным ведомства, раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире все чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.
«Передается болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, легких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передается от животного к животному и к человеку», — пояснили эпидемиологи ЗКО.
Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска:
- заводчики собак и кошек;
- люди, проживающие у открытых водоемов;
- люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.
Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.
Фото с сайта спнд.рф.
Врачи советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу.
Дирофиляриоз — один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.
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