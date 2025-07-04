Министерство промышленности и строительства объявило электронный аукцион по 39 месторождениям полезных ископаемых, передает Tengrinews.kz.
Аукцион пройдет 19 сентября 2025 года в 11:00 на веб-портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz. Заявки на участие принимаются до 2 сентября через электронную платформу minerals.e-qazyna.kz.
В рамках аукциона предлагаются участки с залежами золота, никеля, кобальта, марганца, железной руды, угля, асбеста, барита и других полезных ископаемых.
Костанайская область
- Харьковское (участки 1–4) (уголь)
- Северо-Леонидовское (золото)
Подписной бонус по большинству месторождений составит 1 966 000 тенге. Участники обязаны внести 100 МРП за участие в аукционе, а также пятикратный размер стартового бонуса — в качестве гарантийного взноса.
Дополнительно победители обязаны инвестировать не менее 1 процента от совокупного годового дохода в социально-экономическое развитие региона, проводить подземную добычу, если участок находится в буферной зоне населенных пунктов, а также перерабатывать сырье на казахстанских мощностях по ряду месторождений.
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