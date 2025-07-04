Министерство промышленности и строительства объявило электронный аукцион по 39 месторождениям полезных ископаемых, передает Tengrinews.kz.

Аукцион пройдет 19 сентября 2025 года в 11:00 на веб-портале реестра государственного имущества e-qazyna.kz. Заявки на участие принимаются до 2 сентября через электронную платформу minerals.e-qazyna.kz.

В рамках аукциона предлагаются участки с залежами золота, никеля, кобальта, марганца, железной руды, угля, асбеста, барита и других полезных ископаемых.

Костанайская область

Харьковское (участки 1–4) (уголь)

Северо-Леонидовское (золото)

Подписной бонус по большинству месторождений составит 1 966 000 тенге. Участники обязаны внести 100 МРП за участие в аукционе, а также пятикратный размер стартового бонуса — в качестве гарантийного взноса.

Дополнительно победители обязаны инвестировать не менее 1 процента от совокупного годового дохода в социально-экономическое развитие региона, проводить подземную добычу, если участок находится в буферной зоне населенных пунктов, а также перерабатывать сырье на казахстанских мощностях по ряду месторождений.

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