Четверо человек погибли из-за пожара в «Оружейном магазине» Костаная: генпрокуратура завела уголовные дела

Фото ДЧС Костанайской области
В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров.
В четырех населенных пунктах (с.Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное) по предварительным данным пострадало порядка 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется.
На сегодня известно об одном погибшем – жителе с.Аманкарагай, Бабенко М.И., 1936 г.р.
В то же время, 3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата». Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы.
По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.
Ход расследования Генеральным Прокурором взят на личный контроль.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: