Четверо человек погибли из-за пожара в «Оружейном магазине» Костаная: генпрокуратура завела уголовные дела

В Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области продолжается тушение природных пожаров.

В четырех населенных пунктах (с.Аманкарагай, Озерное, Калинино и Лесное) по предварительным данным пострадало порядка 108 жилых домов и строений. Размер ущерба уточняется.

На сегодня известно об одном погибшем – жителе с.Аманкарагай, Бабенко М.И., 1936 г.р.

В то же время, 3 сентября в городе Костанай произошло возгорание охотничьего магазина «Оружейная палата». Пострадало 7 работников магазина, из них 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Принимая во внимание гибель людей, число пострадавших и причиненный ущерб от пожаров, уголовные дела приняты в производство специальных прокуроров Генеральной прокуратуры и прокуратуры Костанайской области, которые возглавили следственно-оперативные группы из числа опытных сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Ход расследования Генеральным Прокурором взят на личный контроль.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.