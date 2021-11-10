Четверо человек погибли в ДТП в Костанайской области

О дорожно-транспортном происшествии сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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9 ноября около 15 часов на 59 километре автодороги «Аркалык-Торгай» возле села Тауыш, 52-летний водитель, управляя автомашиной «AUDI-80», не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель и пассажиры в возрасте 50 и 56 лет, жительницы селаТоргай, от полученных травм скончались на месте. 7-летняя девочка с травмами доставлена в ЦРБ.
В этот же день ДТП произошла на трассе около 17 часов на 102 километре автодороги «Костанай-Карабутак» в 8 километрах от поселка Тобол. 23-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112 с российскими номерами, также совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель скончался в реанимационном отделении Лисаковской городской больницы.
Пассажиры в возрасте 17 и 28 лет госпитализированы в больницу.
Начаты досудебные расследования.
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