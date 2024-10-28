Начато досудебное расследование ДТП, унесшего жизни четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Утром 28 октября на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» между населенными пунктами Новонежинка и Жусалы 59-летний водитель автомобиля марки «TANK» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-2112».
В результате аварии от полученных травм на месте скончались 4 человек, находившихся в автомобиле «ВАЗ», водитель и пассажир автомобиля «TANK» госпитализированы в Аулиекольскую районную больницу.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц полицией начато досудебное расследование (ст.345 ч.4 Уголовного кодекса Республики Казахстан).