Четверо человек погибли в ДТП в Костанайской области

По факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Костанай–Аулиеколь–Сурган, в котором погибли люди, возбуждено уголовное дело.
Авария произошла с участием двух автомобилей — Mercedes-Benz и ВАЗ-2107.
Предварительная причина — выезд на встречку
По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz 200 допустил выезд на полосу встречного движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.
Идёт расследование
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Призыв полиции
В департаменте полиции напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, чтобы избежать трагедий.
